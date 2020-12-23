Результати аукціонних торгів першого кварталу 2021 року Суспільство | 22-12-2020, 17:19 0 86



Відбулись основні аукціонні торги необробленою деревиною державних лісогосподарських підприємств Львівського ОУЛМГ заготівлі першого кварталу 2021 року. Торги проводила товарна біржа «ТСБ «Галконтракт».

У торгах приймало участь 144 покупці необробленої деревини.

Результати аукціонних торгів показали значне зростання попиту на необроблену деревину усіх порід. Особливо це відчутно по лісоматеріалах круглих. Із виставленого обсягу 36,9 тис. м3 лісоматеріалів круглих – продалося 33,1 тис. м3, або 89,6 %. Повністю були реалізовані обсяги по лісоматеріалах круглих дубових, ясенових, березових. Високий відсоток продажів зафіксовано і по лісоматеріалах круглих соснових (99,2 %), букових (91,1 %), ялицевих (87 %), модринових (85,6 %), дуба червоного (89,5 %). Серед інших порід також зафіксовані досить високі відсотки продаж.

По більшості порід відбулося помірне зростання цін. Найбільше ціни зросли по дубу звичайному та червоному.

Серед дров’яної деревини із виставленого обсягу 52 тис. м3, реалізовано – 18,5 тис. м3, або 35,6 %. Краще продали дров’яну деревину хвойних порід 67 % від виставленого обсягу, гірше – м’ягколистяну (24,3 %) та твердолистяну (25,5 %).

Добрим признаком пожвавлення ринку є те, що у торгах взяли участь великі підприємства – виробники плит ДСП, МДФ та виробники шпону.

Результати основних аукціонних торгів необробленою деревиною заготівлі першого кварталу 2021 року у розрізі сортиментів та лісогосподарських підприємств представлені у таблиці 1.

Для виробників лущеного та струганого шпону були проведені аукціонні торги на площадці ДП «ЛІАЦ». На торги підприємствами виставлялися лісоматеріали круглі дубові класу якості «А» та «В» та сировина для виробництва лущеного шпону берези і вільхи.

За результатами торгів – реалізовано 99,4 % від виставленого обсягу. Відбулося значне зростання цін, особливо на дубові лісоматеріали. Результати торгів в розрізі підприємств – у табл. 2.

Як і в 2020 році продовжуємо практику проведення повторних аукціонних торгів, які відбуватимуться щочетверга. Уся деревина, яка була нереалізована на основних торгах – продаватиметься на додаткових. Найближчі торги – 24.12.2020 р.

Запрошуємо усіх учасників ринку необроблених лісоматеріалів приймати участь в аукціонних торгах.



Відділ лісових ресурсів, машин та

технологій Львівського ОУЛМГ



