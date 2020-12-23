ЄВРО ТА ДОЛАРИ НЕ ДОПОМОГЛИ Суспільство | 22-12-2020, 18:47 0 86

Військовослужбовців Львівського прикордонного загону під час вихідних днів намагалися підкупити.

У міжнародному пункті пропуску «Краківець» громадянин Португалії за прийняття не правомірного рішення прикордонниками, а саме за розв'язання питання у безперешкодному пропуску через державний кордон України, та не внесення службової інформації в одну із баз даних, чоловік пропонував 200 євро.

У другому випадку у цьому ж пункті пропуску, громадянин України намагався дати прикордонникам 100 доларів за сприяння у переміщенні через державний кордон України товару понад дозволені законодавством України встановлені норми.

В усіх випадках від неправомірної вигоди прикордонники відмовились, та по фактах виявлення ознак злочинів, передбачених ст. 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» направили повідомлення до компетентних правоохоронних органів.

Керівництво Львівського прикордонного загону вкотре звертається до усіх громадян – не порушуйте чинного законодавства України та не намагайтеся втягнути у протиправну діяльність співробітників Державної прикордонної служби, пропонуючи хабарі за прийняття неправомірних рішень!



