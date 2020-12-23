Батько загиблого військового каже, що суд зобов'язав відкрити справу проти Зеленського Суспільство | 23-12-2020, 02:02 0 27 Печерський районний суд Києва задовольнив скаргу батька загиблого військовослужбовця Ярослава Журавля, зобов’язавши ДБР відкрити провадження щодо верховного головнокомандувача і президента Володимира Зеленського.



Джерело: Радіо Свобода, яке цитує батька бійця Сергія Журавля



Пряма мова Журавля: "Печерський районний суд уже ухвалив рішення, Шевченківський – поки ні. Рішення суду обов’язкове до виконання. Його текст уже отримали на руки, і моя довірена особа відправила його до ДБР.



Через 10–12 днів має бути реакція".



Деталі: Батько військового звинувачує Зеленського в бездіяльності, яка призвела до загибелі його сина.



За словами батька, раніше він звертався до ДБР та Офісу генпрокурора з вимогою відкрити провадження, однак з обох відомств отримав "відписки".



Тоді він звернувся до Печерського й Шевченківського райсудів Києва.



Передісторія:



У жовтні Сергій Журавель подав позов проти президента Володимира Зеленського через перевищення ним службових повноважень.

13 липня поблизу населеного пункту Зайцеве український боєць загинув, підірвавшись на вибуховому пристрої. Того ж дня забрати його тіло вирушила група українських військових.

Російсько-окупаційні війська обстріляли трьох військовослужбовців, які мали евакуювати українського бійця, котрий підірвався поблизу Зайцевого. Внаслідок ворожого вогню загинув військовий медик,одного військовослужбовця – Ярослава Журавля – було поранено, а ще один отримав бойове травмування.

Ввечері 13 липня тіла загиблих та поранений воїн знаходилися на місці обстрілу. Тривали переговори з СММ ОБСЄ щодо їхньої евакуації.

21 липня бойовики передали тіло полеглого захисника Україні. В ООС заявили, що загиблим може бути військовий, якого досі вважали пораненим. Пізніше підтвердилося, що загинув Журавель.