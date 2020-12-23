На Добасі цілу ніч зберігався режим "тиші" Суспільство | 23-12-2020, 08:53 0 95 Станом на 7 ранку 23 грудня в зоні проведення Операції об’єднаних сил повністю зберігається режим тиші.





Джерело: Повідомлення штабу ООС у Facebook



Дослівно: "Від початку поточної доби, 23 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.



Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами".



Передісторія:



Протягом минулої доби, 22 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню біля трьох населених пунктів.