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На Добасі цілу ніч зберігався режим "тиші"
|Суспільство | 23-12-2020, 08:53
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|Станом на 7 ранку 23 грудня в зоні проведення Операції об’єднаних сил повністю зберігається режим тиші.
Джерело: Повідомлення штабу ООС у Facebook
Дослівно: "Від початку поточної доби, 23 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.
Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами".
Передісторія:
Протягом минулої доби, 22 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню біля трьох населених пунктів.
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