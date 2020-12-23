Аналіз Закону №1072:списання податкових боргів без сплати додаткових податків Суспільство | 23-12-2020, 08:55 0 98



Західне управління Офісу великих платників податків ДПС повідомляє, що 10 грудня набрав чинності Закон України від 4 грудня 2020 року N 1072-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». В ньому йдеться про податкові наслідки отримання одноразової державної допомоги, списання податкових боргів, штрафних санкцій та пені, звільнення певних платників від ЄСВ та списання недоїмки з ЄСВ за 2017 – 2020 рр.

Розглянемо найважливіші положення цього закону.

Списання податкових боргів у сумі до 3060 грн включно – без заяви платника

Контролюючий орган здійснює списання без подання заяви платником податків податкового боргу (у тому числі штрафних санкцій і пені) платника податків, сукупний розмір якого за усіма податками і зборами не перевищує 3060 грн (включно), що за даними інформаційно-телекомунікаційних систем центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, обліковувався станом на 1 листопада 2020 року та залишився несплаченим/непогашеним станом на дату списання такого боргу. Оскільки ця норма набрала чинності з 10 грудня 2020 р., то і списання має бути, якщо не цією, то найближчою до цієї датою.

До таких списаних сум не застосовуються штрафні санкції та не нараховується пеня, перебачені Податковим кодексом України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (далі - ПКУ), за період з дати набрання чинності Закону України від 04.12.2020 № 1071-IX "Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (далі – Закон № 1071) з 10.12.2020 р. і до дати списання включно. Тобто, борги за старими штрафами та пенею списуються, а нові – не нараховуються.

Списання – це разова акція, але щодо боргу до 3060 грн встановлено і загальні норми. Податкова вимога на такі суми (до 180 НМДГ) не надсилається (не вручається), а заходи, спрямовані на погашення (стягнення) податкового боргу, не застосовуються (зміни до п. 59.1 ПКУ). Право податкової застави щодо таких сум не застосовується (зміни до п. 89.2 ПКУ).

Що саме змінилося?

Згідно з попередньою редакцією п. 59.1 ст.59 ПКУ податкову вимогу на суми податкового боргу не більше 1020 грн не надсилалось. Але її потрібно було сплатити через застосування заходів, спрямованих на її погашення (звернення до виконавчої служби). Зараз цю суму збільшено втричі та заходи для її стягнення не застосовуватимуться.

Проте, якщо податковий борг зросте до 3061 грн і більше, вмикається стандартний механізм стягнення податкового боргу, а строк давності, визначений п. 102.4 ст.102 ПКУ для стягнення податкового боргу, розпочинається з дня виникнення податкового боргу у сумі, що перевищує 3060 грн.

Оскільки ці зміни внесені у статті 102 розділу ІІ ПКУ, вони діятимуть на постійній основі, в тому числі після закінчення карантину.

Відстрочення сплати податкового боргу платників податків - фізичних осіб в сумі до 6800 грн діє до 29.12.2021 р.

Підрозділ 10 розділу ХХ ПКУ доповнено новим пунктом 12, який передбачає відстрочення сплати податкового боргу для платників податків - фізичних осіб. Це стосується всіх фізичних осіб, в тому числі фізичних осіб - підприємців та тих, що ведуть незалежну професійну діяльність, а також всіх податків, з яких міг виникнути податковий борг.

Податковий борг платників податків – фізичних осіб, у тому числі самозайнятих осіб, який у загальній сумі не перевищує 6800 гривень, може бути відстрочений. Але це, знову ж таки, разова акція.

Сума податкового боргу, що обліковувалася за такими платниками податків станом на 1 грудня 2020 року і залишилась непогашеною станом на дату надання відстрочення, може бути відстрочена до 29 грудня 2021 року.

Відстрочення здійснюється контролюючим органом за місцем обліку платника податків – фізичної особи за його заявою. Відстрочення надається без нарахування процентів за користування таким відстроченням.

У разі погашення повної суми відстроченого податкового боргу не пізніше 29.12.2021 р., штрафні санкції і пеня на такі сплачені відстрочені суми не застосовуються та не нараховуються, а застосовані (нараховані) – коригуються до нульових показників.

У разі непогашення повної суми відстроченого податкового боргу до 29.12.2021 р., а також у разі її погашення після 29.12.2021 року, штрафні санкції і пеня на відстрочені суми, що залишаться непогашеними, нараховуються у загальному порядку згідно з вимогами ПКУ.

Врегулювання податкових боргів всіх платників податків

Підрозділ 10 розділу ХХ ПКУ доповнено новими пунктами 23, 24 для врегулювання податкових боргів платників податків.

Для всіх платників податків передбачено списання штрафів та пені за таких умов:

якщо податковий борг погашено у повному обсязі грошовими коштами протягом шести місяців з дня набрання чинності Законом №1071 (до 10.06.2021 р.). Йдеться про суми податкового боргу без урахування штрафних санкцій, пені, але із урахуванням несплачених процентів за користування розстроченням/відстроченням податкового боргу (за наявності), що виник станом на 1 листопада 2020 року.

в разі сплати поточних податкових зобов’язань у повному обсязі.

У разі виконання цих двох умов штрафні санкції і пеня, що залишилися несплаченими на дату повної сплати такого податкового боргу, списуються відповідно до ст. 101 ПКУ, за заявою платника податків.

Ця норма стосується будь-якого податкового боргу незалежно від суми: якщо він буде сплачений до 10 червня 2021 року, при сумлінній сплаті поточних зобов’язань, пеня та штрафи не застосовуються.

Але ці положення не застосовуються щодо:

великих платників податків, що відповідають критеріям, визначеним пп.14.1.24ПКУ;

осіб, на яких поширюються судові процедури, визначені Кодексом України з процедур банкрутства;

осіб, щодо яких наявні судові рішення, що набрали законної сили, якими розстрочено (відстрочено) стягнення податкового боргу;

банків, на які поширюються норми Закону «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»;

осіб, які мають податковий борг з митних платежів;

осіб, які мають заборгованість зі сплати санкцій за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності та пені.

З одноразової компенсації ЄСВ та списаних податкових боргів юридичні особи не будуть платити податок на прибуток

Підрозділ 4 «Особливості справляння податку на прибуток підприємств» розділу ХХ ПКУ доповнено пунктом 54, яким звільнено від оподаткування податком на прибуток отриманої компенсації та списаних податкових боргів.

А саме фінансовий результат до оподаткування з метою оподаткування зменшується на суму доходу у вигляді:

отриманої одноразової компенсації суб’єктам господарювання відповідно до Закону №1071 та включеної до доходів звітного періоду відповідно до НП(С)БО або МСФЗ.

списаних штрафних санкцій і пені відповідно до пункту 23 та списаного податкового боргу відповідно до пункту 24 підрозділу 10 розділу XX ПКУ та включених до доходів звітного періоду відповідно до НП(С)БО або МСФЗ.

З одноразових допомог від держави та списання боргів з ЄСВ фізичні особи теж податків не сплачуватимуть

Нагадаємо, що нещодавно була прийнята програма з державної підтримки суб’єктів господарювання та їх працівників. Про види матеріальної допомоги, які можна буде отримати в межах цієї програми (за Законом № 1071).

Законом №1072 додано пп. 15, 16, 17 до підрозділу 1 розділу ХХ ПКУ, якими звільняються від оподаткування ПДФО такі види матдопомоги, що отримують фізичні особи – платники ПДФО згідно зі Законом №1071:

одноразова матеріальна допомога, що надається відповідно до ст. 2 Закону №1071 застрахованим особам у фіксованому розмірі 8000 гривень працівникам роботодавців, які мають певні КВЕДи. Застрахована особа – в розумінні Закону про ЄСВ, а матеріальна допомога має надаватися за рахунок коштів державного бюджету. Кабмін вже підготував порядок надання такої допомоги, у якому передбачається, що фізичні особи будуть самостійно звертатися за наданням такої допомоги;

одноразова матеріальна допомога роботодавцям за рахунок коштів державного бюджету відповідно до ст. 3 Закону №1071, яку вони потім виплачують працівникам. Розмір допомоги залежить від робочого часу працівника, який скорочено або заплановано скоротити, у тому числі через простій, та не може перевищувати 8000 гривень на одного працівника. Відповідно роботодавець як податковий агент не утримує ПДФО з такої допомоги;

списані суми недоїмки з ЄСВ, а також суми пені та штрафів, нараховані на ці суми недоїмки, списані платнику ЄСВ відповідно до пункту 915 Закону про ЄСВ. Йдеться про сумнозвісні суми ЄСВ, нараховані «сплячим» ФОПам за період 1 січня 2017 року до 1 грудня 2020 року. Про списання цих сум з ЄСВ читайте далі у наступних розділах;

списані штрафні санкції і пеня за несвоєчасно сплачені суми податкових боргів, які списуються відповідно до нових норм п. 23 та 24 підрозділу 10 розділу XX ПКУ. Зокрема, не оподатковується ПДФО списаний податковий борг платника податків, сукупний розмір якого за усіма податками і зборами не перевищує 3060 грн (включно). Таке списання здійснюється без застосування положень ст. 101 ПКУ (ознаки безнадійного податкового боргу). Докладніше ми це коментували вище.

Також передбачено звільнення цих доходів від оподаткування військовим збором (зміни до п. 1.10 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ).

Також звільнено від нарахування ЄСВ виплати застрахованим особам у вигляді одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, а також ті, які здійснюються за рахунок одноразової матеріальної допомоги суб’єктам господарювання, що виплачуються за рахунок коштів державного бюджету відповідно до Закону №1071. Це передбачено п. 917 розділі VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону про ЄСВ.

Звільнення від сплати ЄСВ за себе деяких ФОП у грудні 2020 р.

На платників ЄСВ, на яких поширюється дія Закону №1071, положення абз. 2 п. 2 ч. 1 ст. 7 цього Закону про ЄСВ в частині сплати єдиного внеску за себе не застосовуються у грудні 2020 року. Зауважимо, що Закон №1071 передбачає соціальну підтримку у вигляді одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам та одноразової матеріальної допомоги суб’єктам господарювання.

Не сплачувати ЄСВ за себе за грудень 2020 р. за відсутності доходів можуть ті суб’єкти господарювання, які мають право на отримання допомоги за Законом №1071.

Водночас, такі особи можуть прийняти рішення про нарахування, обчислення та сплату ЄСВ за період, зазначений в абзаці першому цього пункту, в розмірах, визначених цим Законом. У такому разі інформація про сплачені суми зазначається у звітності про нарахування єдиного внеску за звітний період, визначений для таких осіб цим Законом.

Це передбачено п. 916 розділі VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону про ЄСВ.





