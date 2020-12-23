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У Перемишлянах судитимуть чоловіка за напади на дівчат
|Суспільство | 23-12-2020, 09:28
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Золочівською місцевою прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт щодо 27-річного жителя с.Волиця Мостиського району, якого обвинувачують у спробі зґвалтування та хуліганстві (ч.3 ст.15, ч.1 ст.152 та ч.1 ст.296 КК України відповідно).
Встановлено, що у вересні цього року на автобусній зупинці центральної вулиці Перемишлян молодик, попри присутність інших осіб, чіплявся до дівчини проти її волі: задер спідницю і тягнув за руки.
Дещо пізніше, того ж дня, незважаючи на світлий час доби, обвинувачений скоїв напад на іншу дівчину – переслідував її, а коли наздогнав, застосовуючи фізичне насильство, намагався зґвалтувати.
Потерпіла змогла вирватися від нападника і втекти.
Враховуючи всі обставини вчинених злочинів, молодику було обрано найсуворіший запобіжний захід – наразі він перебуває під вартою.
Досудове розслідування здійснювали слідчі Перемишлянського ВП ГУ НП у Львівській області.
Санкція інкримінованих статей передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі до 6 років.
Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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