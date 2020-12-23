У Перемишлянах судитимуть чоловіка за напади на дівчат Суспільство | 23-12-2020, 09:28 0 191

Золочівською місцевою прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт щодо 27-річного жителя с.Волиця Мостиського району, якого обвинувачують у спробі зґвалтування та хуліганстві (ч.3 ст.15, ч.1 ст.152 та ч.1 ст.296 КК України відповідно).







Встановлено, що у вересні цього року на автобусній зупинці центральної вулиці Перемишлян молодик, попри присутність інших осіб, чіплявся до дівчини проти її волі: задер спідницю і тягнув за руки.







Дещо пізніше, того ж дня, незважаючи на світлий час доби, обвинувачений скоїв напад на іншу дівчину – переслідував її, а коли наздогнав, застосовуючи фізичне насильство, намагався зґвалтувати.







Потерпіла змогла вирватися від нападника і втекти.







Враховуючи всі обставини вчинених злочинів, молодику було обрано найсуворіший запобіжний захід – наразі він перебуває під вартою.







Досудове розслідування здійснювали слідчі Перемишлянського ВП ГУ НП у Львівській області.







Санкція інкримінованих статей передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі до 6 років.







Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури