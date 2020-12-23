Щодо подання звітності платниками податків в електронному вигляді (в режимі он-лайн) Суспільство | 23-12-2020, 11:10 0 90



Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що податкову декларацію можна подати засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги".



Єдиною підставою для неприйняття податкової декларації засобами електронного зв'язку в електронній формі є недійсність кваліфікованого електронного підпису чи печатки такого платника податків, у тому числі у зв'язку із закінченням строку дії відповідного сертифіката відкритого ключа, за умови що така податкова декларація відповідає всім вимогам електронного документа, містить достовірні обов'язкові реквізити та надана у форматі, доступному для її технічної обробки.



