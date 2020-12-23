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УКРАЇНЕЦЬ ПРОПОНУВАВ ПРИКОРДОННИКАМ ХАБАР ЗА НЕ ПРИТЯГНЕННЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ІНДІЙЦІВ
|Суспільство | 23-12-2020, 11:42
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Чергову спробу надання неправомірної вигоди зафіксували учора прикордонники Мукачівського загону.
В пункті пропуску «Вилок», що на українсько-угорському кордоні, 1500 гривень хабаря пропонував 30-річний громадянин України. Чоловік разом з чотирма громадянами Індії прямував до Угорщини. Під час перевірки документів у вказаних громадян, прикордонники виявили, що двоє з іноземців порушили правила перебування на території України. Аби схилити прикордонників до не притягнення правопорушників до відповідальності, українець вирішив запропонувати хабар. На таку пропозицію інспектор прикордонного контролю, засвідчивши нульову толерантність до корупції, відповів категоричною відмовою та повідомив про виявлення ознак злочину передбаченого ч.1 статті 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» співробітників Нацполіції.
Відносно іноземців, які вчинили правопорушення передбачене ч.2 ст.203 КУпАП «Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України», складено протоколи та накладено штраф у розмірі 5100 гривень кожному.
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