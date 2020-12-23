|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Понад 222 млн гривень податку на нерухоме майно з юридичних осіб надійшло до місцевого бюджету
|Суспільство | 23-12-2020, 12:06
| 0 78
|
Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області, протягом січня-листопада 2020 року до місцевого бюджету надійшло понад 222 млн грн податку на нерухоме майно з юридичних осіб. У порівнянні з січнем-листопадом 2019 року надходження з податку на нерухоме майно збільшились на понад 15 млн грн (січень-листопад 2019 року – 207,0 млн гривень).
У листопаді 2020 року надійшло майже 5 млн грн, що у порівнянні з листопадом 2019 року більше на 1,3 млн грн (листопад 2019 року – 3,6 млн гривень).
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|ФОПам продовжили терміни для списання ЄСВ...
|23-12-2020, 15:50
| >>>
|КОНТРАБАНДИСТИ, ЯКІ НЕСЛИ В РУМУНІЮ СИГАРЕТИ, МОЖУТЬ ПРОВЕСТИ НОВОРІЧНО-РІЗДВЯНІ СВЯТА ЗА ҐРАТАМИ...
|23-12-2020, 15:46
| >>>
|Шановні платники податків,...
|23-12-2020, 15:44
| >>>
|Родини Героїв Небесної Сотні прикрасять Меморіал пам’яті Героїв Небесної Сотні до новорічних та різдвяних свят...
|23-12-2020, 12:07
| >>>
|Понад 222 млн гривень податку на нерухоме майно з юридичних осіб надійшло до місцевого бюджету...
|23-12-2020, 12:06
| >>>
|УКРАЇНЕЦЬ ПРОПОНУВАВ ПРИКОРДОННИКАМ ХАБАР ЗА НЕ ПРИТЯГНЕННЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ІНДІЙЦІВ...
|23-12-2020, 11:42
| >>>
|Щодо подання звітності платниками податків в електронному вигляді (в режимі он-лайн)...
|23-12-2020, 11:10
| >>>
|