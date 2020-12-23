Понад 222 млн гривень податку на нерухоме майно з юридичних осіб надійшло до місцевого бюджету Суспільство | 23-12-2020, 12:06 0 78









Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області, протягом січня-листопада 2020 року до місцевого бюджету надійшло понад 222 млн грн податку на нерухоме майно з юридичних осіб. У порівнянні з січнем-листопадом 2019 року надходження з податку на нерухоме майно збільшились на понад 15 млн грн (січень-листопад 2019 року – 207,0 млн гривень).



У листопаді 2020 року надійшло майже 5 млн грн, що у порівнянні з листопадом 2019 року більше на 1,3 млн грн (листопад 2019 року – 3,6 млн гривень).