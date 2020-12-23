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Родини Героїв Небесної Сотні прикрасять Меморіал пам’яті Героїв Небесної Сотні до новорічних та різдвяних свят
|Суспільство | 23-12-2020, 12:07
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|Завтра, 24 грудня, родини Героїв Небесної Сотні прикрасять до новорічних та різдвяних свят Меморіал пам'яті Героїв Небесної Сотні у Львові. Портрети полеглих оздоблять вінками із ялинкових гілок, а також калини, яку родини напередодні зберуть у власних садах.
Родини Героїв завтра о 10.00 год зберуться на спільну зустріч — молитву у Львівській духовній семінарії Святого Духа, що на вул. Хуторівка, 35. Очолить молитву ректор Львівської духовної семінарії о. Ігор Бойко. По завершенню Служби Божої родини сплетуть різдвяні хвойні віночки з калиною та українською символікою, як символ пам’яті про своїх рідних, Героїв Небесної Сотні, щоб прикрасити ними Меморіал пам’яті Героїв Небесної Сотні.
Урочисте покладання різдвяних віночків до портретів Героїв Небесної Сотні на Меморіалі розпочнеться о 14.00 год.
«На Різдво прийнято збиратися в родинному колі і святкувати з найближчими людьми. Однак, якщо у більшості в цей час різдвяний настрій, то для сімей, чиї рідні загинули, період свята найтяжчий. Адже нагадує про втрату, яку неможливо повернути. Акція, яка стала традиційною, започаткована ГО „Родина Героїв Небесної Сотні“ у 2017 році у Львові, покликана єднати родини Героїв та пом’якшити душевні рани наших сімей», — зазначають організатори заходу.
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