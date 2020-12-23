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Шановні платники податків,

Суспільство | 23-12-2020, 15:44Коментарів: 0 0 Переглядів: 77 77    


запрошуємо на YouTube-канал податкової служби Львівщини!
Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що запрацював офіційний власний YouTube-канал-Податкові консультації ДПС у Львівській області.

На нашому каналі ви знайдете відео-новини про діяльність податкової служби та роз'яснення податкового законодавства.

Тепер отримати актуальну та необхідну інформацію можна за посиланням:

https://www.youtube.com/channel/UCJx2gXI4ir_BJs5UHn15d9w

Пропонуємо долучитися до YouTube-каналу та нагадуємо посилання на інші соціальні мережі ГУ ДПС у Львівській області:

Сайт територіальних органів ДПС у Львівській області: http://lv.tax.gov.ua;

Facebook: https://www.facebook.com/tax.lviv).

Підписуйтесь на офіційні канали податкової служби, щоб не пропустити важливе: новини, актуальні роз’яснення, інфографіки, коментарі керівництва та фахівців служби.
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