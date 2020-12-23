Шановні платники податків, Суспільство | 23-12-2020, 15:44 0 77



запрошуємо на YouTube-канал податкової служби Львівщини!

Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що запрацював офіційний власний YouTube-канал-Податкові консультації ДПС у Львівській області.



На нашому каналі ви знайдете відео-новини про діяльність податкової служби та роз'яснення податкового законодавства.



Тепер отримати актуальну та необхідну інформацію можна за посиланням:



https://www.youtube.com/channel/UCJx2gXI4ir_BJs5UHn15d9w



Пропонуємо долучитися до YouTube-каналу та нагадуємо посилання на інші соціальні мережі ГУ ДПС у Львівській області:



Сайт територіальних органів ДПС у Львівській області: http://lv.tax.gov.ua;



Facebook: https://www.facebook.com/tax.lviv).



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