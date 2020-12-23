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Суспільство | 23-12-2020, 15:46Коментарів: 0 0 Переглядів: 84 84    

КОНТРАБАНДИСТИ, ЯКІ НЕСЛИ В РУМУНІЮ СИГАРЕТИ, МОЖУТЬ ПРОВЕСТИ НОВОРІЧНО-РІЗДВЯНІ СВЯТА ЗА ҐРАТАМИ

Рахівський районний суд призначив двом закарпатцям по 10 діб арешту, а одному з них ще й доведеться заплатити 8,5 тис. грн штрафу.

Чоловіків, жителів міста Рахів 29 та 25 років затримали 17 грудня 2020 року на ділянці відповідальності відділу «Ділове» прикордонники мобільного підрозділу Мукачівського загону. Контрабандисти намагалися незаконно перемістити до Румунії 5 тисяч пачок сигарет. Тоді на затриманих склали документи адміністративного провадження за спробу незаконного перетинання кордону та злісну непокору прикордонникам (ч.1 ст.204 та ст. 185.10 КУпАП).

Днями Рахівський районний суд призначив правопорушникам адміністративне стягнення у вигляді арешту та штрафу. Отож у передсвятковий період контрабандисти матимуть змогу «перепочити» від протиправної діяльності у прикордонні, ба й змінити сферу діяльності.



Прес - служба Мукачівського прикордонного загону
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