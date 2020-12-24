Декларування доходів, з яких не сплачені податки Суспільство | 24-12-2020, 12:59 0 66





Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що закінчується звітний календарний рік у зв’язку з чим наголошуємо, що громадяни, які у 2019 році отримали доходи обов’язкові до декларування, зобов’язані подати декларацію про майновий стан і доходи та самостійно сплатити суму податкового зобов’язання.



У разі, якщо платних податків не подав декларацію про майновий стан і доходи, то контролюючий орган проведе перевірку та самостійно визначить суму податкового зобов’язання після завершення дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до пункту 52 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу.









