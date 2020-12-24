НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ ЗІРВАЛИ ЧЕРГОВУ ОБОРУДКУ КОНТРАБАНДИСТІВ Суспільство | 24-12-2020, 13:12 0 57



Незаконному переміщенню тютюнової контрабанди через українсько-румунський кордон запобігли учора ввечері прикордонники відділу «Тячів» реалізуючи інформацію від оперативних співробітників Мукачівського загону.



Перевіряючи вказаний напрямок, неподалік від кордону, наряд виявив групу осіб із пакунками. Під час спроби затримання, зловмисники, скориставшись значним віддаленням від військовослужбовців, покидали свої ноші та вдалися до втечі. Оглядаючи місцевість прикордонники виявили 9 пакунків, у яких знаходилося 4,4 тис. пачок безакцизних сигарет.



За цим фактом співробітникам ДФС направлено повідомлення про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 204 ККУ «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів».



Тютюнові вироби доставили до прикордонного підрозділу, згодом їх передадуть співробітникам ДФС.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону