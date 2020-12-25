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Борг до 3060 грн станом на 01.11.2020 року буде списано

Суспільство | 24-12-2020, 16:46Коментарів: 0 0 Переглядів: 461 461    



Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що передбачено списання податкового боргу платника податків, сукупний розмір якого за усіма податками і зборами не перевищує 3060 грн, що обліковувався станом на 1 листопада 2020 року та залишався несплаченим станом на дату списання такого боргу.

Це стосується як громадян, так і суб’єктів господарювання.

Заяву на списання боргу подавати не потрібно.

Про списання боргу можна дізнатись в приватній частині Електронного кабінету.
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