|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Більше 40% померлих від коронавірусу в Австрії – мешканці будинків для літніх людей
|Суспільство | 25-12-2020, 09:34
| 0 81
|
|Близько 42% летальних випадків від коронавірусу в Австрії прийшлось на мешканців будинків для літніх людей.
Джерело: МОЗ Австрії, цитує "Укрінформ"
Деталі: Зазначається, що станом на 20 грудня в Австрії від COVID-19 померла 5351 людина, з них 2238 проживали у будинках для літніх людей.
Окрім того, повідомляється, що коронавірусом було інфіковано понад 13,7 тисяч мешканців цих будинків. Наразі хворіють близько 3 тисяч осіб. Підхопили хворобу ще 8 тисяч персоналу цих закладів.
Відомо, що всі працівники будинків для літніх людей зобов’язані носити маску класу FFP2 та двічі на тиждень здавати тест на COVID-19. Водночас, мешканці закладів також можуть двічі на тиждень перевіритись на коронавірус.
Нагадаємо:
Загалом в Австрії коронавірусом заразилися понад 347 тисяч осіб, померли 5745 хворих.
|
|