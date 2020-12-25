   
MediaStar Logo
   Сьогодні: п'ятниця, 25/12/2020 Зеленський: Якщо РФ нападе з Криму, будуть мобілізовані чоловіки й жінки...>> Зеленський не вважає Татарова корупціонером, але той має довести...>> За останню добу коронавірус виявили у 220 львів'ян...>> Коронавірус в Україні: 11 тисяч нових випадків, 15 тисяч одужань...>> (ВІДЕО) Атаку противника відбито. «ШКВАЛ» успішно завершив навчання за стандартами НАТО...>> Головні новини четверга і ночі: справа Татарова, маніпуляції в ОП...>> Двоє військових отримали поранення – ООС...>> Більше 40% померлих від коронавірусу в Австрії – мешканці будинків для літніх людей...>> Пандемія: США, Бразилія та Велика Британія зафіксували найбільше хворих за добу...>> Ядерним авіаносцем США вперше командуватиме жінка...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Хочемо мати наймодернішу версію електронного квитка для міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Незалежність — це день народження кожного українця, побудьте в цей час зі своїми рідними», — мер Львова...
 >>> 
Ігор СМЕШКО: «Аплодисментів нащадків – не буде»...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
За вбивство підлітка у Жовкві засудили трьох його знайомих...
24-12-2020, 13:08  >>> 
За домашнє насильство над колишньою дружиною отримав вирок житель Дрогобича...
24-12-2020, 12:58  >>> 
Бив маму та бабусю: на Сколівщині чоловік отримав вирок...
23-12-2020, 15:49  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Коронавірус в Україні: 11 тисяч нових випадків, 15 тисяч одужань...
25-12-2020, 10:40  >>> 
Пандемія: США, Бразилія та Велика Британія зафіксували найбільше хворих за добу...
25-12-2020, 09:32  >>> 
Сербія розпочала вакцинацію від COVID-19...
25-12-2020, 02:29  >>> 

Більше 40% померлих від коронавірусу в Австрії – мешканці будинків для літніх людей

Суспільство | 25-12-2020, 09:34Коментарів: 0 0 Переглядів: 81 81    
Близько 42% летальних випадків від коронавірусу в Австрії прийшлось на мешканців будинків для літніх людей.

Джерело: МОЗ Австрії, цитує "Укрінформ"

Деталі: Зазначається, що станом на 20 грудня в Австрії від COVID-19 померла 5351 людина, з них 2238 проживали у будинках для літніх людей.

Окрім того, повідомляється, що коронавірусом було інфіковано понад 13,7 тисяч мешканців цих будинків. Наразі хворіють близько 3 тисяч осіб. Підхопили хворобу ще 8 тисяч персоналу цих закладів.

Відомо, що всі працівники будинків для літніх людей зобов’язані носити маску класу FFP2 та двічі на тиждень здавати тест на COVID-19. Водночас, мешканці закладів також можуть двічі на тиждень перевіритись на коронавірус.

Нагадаємо:

Загалом в Австрії коронавірусом заразилися понад 347 тисяч осіб, померли 5745 хворих.
   Новини по темі: Суспільство
(ВІДЕО) Атаку противника відбито. «ШКВАЛ» успішно завершив навчання за стандартами НАТО...
25-12-2020, 10:15  >>> 
Двоє військових отримали поранення – ООС...
25-12-2020, 09:37  >>> 
Більше 40% померлих від коронавірусу в Австрії – мешканці будинків для літніх людей...
25-12-2020, 09:34  >>> 
Борг до 3060 грн станом на 01.11.2020 року буде списано...
24-12-2020, 16:46  >>> 
НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ ЗІРВАЛИ ЧЕРГОВУ ОБОРУДКУ КОНТРАБАНДИСТІВ...
24-12-2020, 13:12  >>> 
Декларування доходів, з яких не сплачені податки...
24-12-2020, 12:59  >>> 
ФОПам продовжили терміни для списання ЄСВ...
23-12-2020, 15:50  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини четверга і ночі: справа Татарова, маніпуляції в ОП...
25-12-2020, 10:12  >>> 
Головні новини вівторка і ночі: передріздвяні помилування Трампа, МЗС без Huawei...
23-12-2020, 08:52  >>> 
У Харкові хотіли залучити військових до прощання з Кернесом, але наказ скасували...
23-12-2020, 08:00  >>> 
   ПолітикаПолітика
Зеленський: Якщо РФ нападе з Криму, будуть мобілізовані чоловіки й жінки...
25-12-2020, 11:01  >>> 
Зеленський не вважає Татарова корупціонером, але той має довести...
25-12-2020, 10:50  >>> 
Ядерним авіаносцем США вперше командуватиме жінка...
25-12-2020, 03:25  >>> 
   Діловий світДіловий світ
У 2020-му SpaceX виконала 26 місій у космос, у майбутньому році Маск планує вже 48 запусків...
22-12-2020, 08:54  >>> 
Останній (26-й) запуск SpaceX у 2020 році заплановано на 18 грудня...
18-12-2020, 09:00  >>> 
Facebook звинуватив Apple у неконкурентній боротьбі...
17-12-2020, 00:59  >>> 
   СуспільствоСуспільство
(ВІДЕО) Атаку противника відбито. «ШКВАЛ» успішно завершив навчання за стандартами НАТО...
25-12-2020, 10:15  >>> 
Двоє військових отримали поранення – ООС...
25-12-2020, 09:37  >>> 
Більше 40% померлих від коронавірусу в Австрії – мешканці будинків для літніх людей...
25-12-2020, 09:34  >>> 
   ВладаВлада
Зеленський вимагає більше показових "посадок": Брав хабар – сядеш...
17-09-2020, 11:38  >>> 
Міський голова обговорив можливості реалізації спільних проектів із представниками Торгово-промислової палати Ізраїлю...
20-08-2020, 19:22  >>> 
Трамп зупинив пресконференцію через стрілянину поблизу Білого дому...
11-08-2020, 09:33  >>> 
   КультураКультура
Епіфаній пояснив, чому ПЦУ хотіла зірку на ялинці, а не капелюх...
18-12-2020, 09:27  >>> 
Англійський письменник Джон Ле Карре помер...
14-12-2020, 08:21  >>> 
У Львівському палаці мистецтв запрошують на міжнародну виставку графіки...
08-12-2020, 16:23  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
11:01 Зеленський: Якщо РФ нападе з Криму, будуть мобілізовані чоловіки й жінки
10:50 Зеленський не вважає Татарова корупціонером, але той має довести
10:44 За останню добу коронавірус виявили у 220 львів'ян
10:40 Коронавірус в Україні: 11 тисяч нових випадків, 15 тисяч одужань
10:15 (ВІДЕО) Атаку противника відбито. «ШКВАЛ» успішно завершив навчання за стандартами НАТО
10:12 Головні новини четверга і ночі: справа Татарова, маніпуляції в ОП
09:37 Двоє військових отримали поранення – ООС
09:34 Більше 40% померлих від коронавірусу в Австрії – мешканці будинків для літніх людей
09:32 Пандемія: США, Бразилія та Велика Британія зафіксували найбільше хворих за добу
03:25 Ядерним авіаносцем США вперше командуватиме жінка

   Анонси
Майже 1 048 млн. гривень рентної плати надійшло до бюджетів усіх рівнів від платників податків Львівщини...
15-10-2020, 14:15  >>> 
На Погулянці відбудеться концерт Назара Савка та тріо «Progressive Time»...
21-08-2020, 18:59  >>> 
До 29-ї річниці проголошення незалежності України у Стрийському парку відбудеться грандіозний Art&Agro-пікнік «НЕ ЗАЛЕЖУЙСЯ!»...
21-08-2020, 16:14  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования