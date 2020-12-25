(ВІДЕО) Атаку противника відбито. «ШКВАЛ» успішно завершив навчання за стандартами НАТО Суспільство | 25-12-2020, 10:15 0 69 https://youtu.be/P_KY4--Jbt4





Наступ противника зупинено та відбито контратакою, положення по лінії державного кордону відновлено.



Спецпризначенці прикордонної комендатури швидкого реагування «ШКВАЛ» завершили підготовку за програмою «Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки – Україна» (JMTG-U), що проходили на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.



Заключний етап бригадних тактичних навчань тривав з 22 по 25 грудня.



За умовами навчань прикордонна комендатура швидкого реагування виконувала завдання у два етапи.



На першому етапі бійці прикордонної комендатури забезпечували охорону тилового району бригади та виконували завдання на рубежах військових загороджень. На другому етапі – здійснювали охорону тилового району бригади та забезпечували прикриття державного кордону.



Завершальним етапом було прийняття від бригади Збройних Сил України державного кордону України, а також в оперативне підпорядкування ротно-тактичної групи ЗСУ.



Прикордонники продемонструвати злагодженість підрозділів та здатність виконувати покладені на них завдання за стандартами НАТО.



Інструктори JMTG-U (Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки – Україна) і Міжнародного центру миротворчості та безпеки оцінили прикордонний підрозділ як «готовий» до виконання завдань за призначенням.