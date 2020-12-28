В Австрії через ажіотаж зачиняють гірськолижні курорти Суспільство | 28-12-2020, 10:53 0 92 В Австрії через великий наплив відпочивальників деякі гірськолижні курорти, які працюють попри епідемію, обмежують в'їзд або взагалі припиняють роботу.



Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.



У неділю, через великий наплив людей у суботу, зачинили долину Боденталь у австрійській федеральній землі Каринтія.

Також на вихідні через велику кількість відпочивальників і нездатність забезпечити між ними соціальну дистанцію зачинені траси на курорті у Земмерінгу в Нижній Австрії, що розташований приблизно за сто кілометрів від Відня.



Повідомлення про велику кількість людей надходять також з гірськолижних курортів Хінтерстодер, Вурцеральм і Касберг у Верхній Австрії.



Схожа ситуація спостерігається також і на інших австрійських гірськолижних курортах, через що місцева влада і адміністрація курортів почали запроваджувати обмеження на відвідування.



Через заповнені зони для паркування люди кидають свої машини на узбіччях доріг, що призводить до хаосу і виникнення заторів.



В Австрії 26 грудня через пандемію COVID-19 запроваджений уже третій локдаун у цьому році. На найближчі три тижні у країні знову закрили більшість магазинів, за винятком продовольчих та тих, які продають товари щоденного попиту.



При цьому на час локдауну в країні дозволили роботу численних гірськолижних курортів. Через епідемію вони відкриті лише для місцевих жителів.