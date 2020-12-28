В Україні погіршується погода Суспільство | 28-12-2020, 11:02 0 98 У понеділок в Україні погіршаться погодні умови: сильний вітер, на дорогах ожеледиця.



Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій, Київавтодор



Дослівно ДСНС: "28 грудня в Україні пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с, у південних, центральних, західних та північних областях ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності)".



Деталі: На Київщині 28 грудня вранці та вдень пориви вітру 15-20 м/с, ожеледь, на дорогах ожеледиця.



Попереджається, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.



Київавтодор повідомляє, що в столиці ведуть превентивну обробку доріг і тротуарів протиожеледними засобами.





Близько 7-ї ранку у деяких районах столиці розпочались опади: дощ за температури -1°С.



Першочергово обробляють мости і шляхопроводи, підйоми і спуски, вулиці з бруківки, тротуари, сходи підземних переходів.