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В Україні погіршується погода
|Суспільство | 28-12-2020, 11:02
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|У понеділок в Україні погіршаться погодні умови: сильний вітер, на дорогах ожеледиця.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій, Київавтодор
Дослівно ДСНС: "28 грудня в Україні пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с, у південних, центральних, західних та північних областях ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності)".
Деталі: На Київщині 28 грудня вранці та вдень пориви вітру 15-20 м/с, ожеледь, на дорогах ожеледиця.
Попереджається, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.
Київавтодор повідомляє, що в столиці ведуть превентивну обробку доріг і тротуарів протиожеледними засобами.
Близько 7-ї ранку у деяких районах столиці розпочались опади: дощ за температури -1°С.
Першочергово обробляють мости і шляхопроводи, підйоми і спуски, вулиці з бруківки, тротуари, сходи підземних переходів.
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