Понад 988 мільйонів гривень єдиного внеску заборгували до соціальних фондів платники Львівщини Суспільство | 28-12-2020, 11:39 0 117



Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області, сума заборгованості платниками податків зі сплати єдиного внеску у Львівській області станом на 01.12.2020 cкладає понад 988 млн грн, в т.ч.: – майже 623 млн грн по юридичних особах та – майже 366 млн грн по фізичних особах.





