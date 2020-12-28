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Понад 988 мільйонів гривень єдиного внеску заборгували до соціальних фондів платники Львівщини
|Суспільство | 28-12-2020, 11:39
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Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області, сума заборгованості платниками податків зі сплати єдиного внеску у Львівській області станом на 01.12.2020 cкладає понад 988 млн грн, в т.ч.: – майже 623 млн грн по юридичних особах та – майже 366 млн грн по фізичних особах.
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