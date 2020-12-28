Інтерв’ю з заступником начальника Головного управління ДПС у Львівській області з Василем Кресяком на тему: «Погашення заборгованостей фізичних та юридичних осіб з метою врегулювання податкового боргу» Суспільство | 28-12-2020, 11:42 0 87 Інтерв’ю з заступником начальника Головного управління ДПС у Львівській області з Василем Кресяком на тему: «Погашення заборгованостей фізичних та юридичних осіб з метою врегулювання податкового боргу»





Питання: Законом України від 04.12.2020 №1072-ІХ ”Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2” передбачено списання заборгованості до 3 тис гривень. Прошу сказати, чи необхідно для списання подавати заяву і на яку дату буде таке списання?



Відповідь: Таке списання контролюючий орган здійснює без подання заяви платником податків, середній розмір податкового боргу якого за усіма податками і зборами не перевищує 3060 грн станом на 01.11.2020 року.









Питання: Чи таке списання буде застосовуватись до усіх боржників?



Відповідь: Ні. Податковим кодексом передбачено, що під таке списання не підлягають платники, у яких податковий борг виник у зв’язку із ввезенням товарів на митну територію України, а також платники, на яких поширюються судові процедури, визначені Кодексом України з процедур банкрутства. Також під таке списання не підпадають суми грошових зобов’язань з частини чистого прибутку.



Інформацію про списання податкового боргу може бути отримано платником податків у приватній частині Електронного кабінету або у разі письмового звернення.







Питання: Прошу вказати, який механізм відстрочення сплати податків передбачений вищевказаним Законом?



Відповідь: Якщо сума податкового боргу платників податків - фізичних осіб, у тому числі самозайнятих осіб, у загальній сумі станом на 1 грудня 2020 року не перевищує 6 800 гривень, то сплата такого боргу може бути відстрочена до 29 грудня 2021 року. Таке відстрочення здійснюється за заявою фізичної особи і надається контролюючим органом без нарахування процентів за користування таким відстроченням.



У разі погашення повної суми відстроченого податкового боргу не пізніше 29 грудня 2021 року боржнику не нараховуються штрафні санкції та пеня.



Питання: Чи надаються даним Законом пільги у сплаті податкового боргу юридичним особам?



Відповідь: Платникам податків, які мають податковий борг, який виник станом на 1 листопада 2020 року, у разі його погашення у повному обсязі грошовими коштами протягом півроку з дня набрання чинності вищевказаного Закону (тобто з грудня 2020 року до червня 2021 року включно), списуються штрафні санкції та пеня, що залишились не сплаченими на дату повної сплати такого боргу. Таке списання здійснюється за заявою платника податків та при умові сплати поточних податкових зобов’язань у повному обсязі.



Однак, дана норма Закону не застосовується до великих платників, банків, банкрутів, платників, яким розстрочено податковий борг та платників, які мають податковий борг з митних платежів та сплати санкцій за порушення законодавства у сфері ЗЕД.





