Цигарок на 60 млн грн: припинено діяльність підпільного цеху з виготовлення фальсифікованих тютюнових виробі...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: понеділок, 28/12/2020 Мережа молодіжних просторів ТВОРИ! прозвітувала про 2020 рік...>> IT Research 5.0: Львівський IT Кластер дослідив вплив пандемії на ІТ-індустрію міста...>> Із середи автобусний маршрут № 17 курсуватиме по вул. Шевченка...>> У Львові створюють штат садівників нового формату: місто шукає 6 спеціалістів...>> В мерії подякувати львівським плавцям, які стали майстрами спорту України...>> Ще троє львів'янок відзначили свої сто і більше років...>> Вчора у Львові троє людей отруїлись чадним газом...>> Завтра частина Франківського і Залізничного районів буде без водопостачання: на вул. С. Бандери перепідключатимуть новозбудований водопровід...>> В міській дитячій лікарні лікарі лапароскопічно видалили пухлину в 4-річної дитини...>> Завершився ІІ етап реконструкції вул. Шевченка: 30 грудня для проїзду відкриють ділянку від церкви св. Анни до вул. Я. Мудрого...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Хочемо мати наймодернішу версію електронного квитка для міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Незалежність — це день народження кожного українця, побудьте в цей час зі своїми рідними», — мер Львова...
 >>> 
Ігор СМЕШКО: «Аплодисментів нащадків – не буде»...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
За вбивство підлітка у Жовкві засудили трьох його знайомих...
24-12-2020, 13:08  >>> 
За домашнє насильство над колишньою дружиною отримав вирок житель Дрогобича...
24-12-2020, 12:58  >>> 
Бив маму та бабусю: на Сколівщині чоловік отримав вирок...
23-12-2020, 15:49  >>> 
   Здоров'яЗдоров
В світі діагностовано 81 мільйон випадків зараження COVID, 57 мільйонів хворих вже вилікувалися...
28-12-2020, 10:43  >>> 
Ще в одній країні Європи виявили мутований коронавірус...
28-12-2020, 10:39  >>> 
Перші випадки мутованого коронавірусу виявили у Швейцарії...
28-12-2020, 03:33  >>> 

Цигарок на 60 млн грн: припинено діяльність підпільного цеху з виготовлення фальсифікованих тютюнових виробі

Суспільство | 28-12-2020, 16:21Коментарів: 0 0 Переглядів: 49 49    


За результатами заходів, вжитих Львівською обласною прокуратурою, слідчими Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області за оперативного супроводу УСР у Львівській області ДСР НП України, припинено діяльність підпільного цеху з виготовлення фальсифікованих тютюнових виробів (ч.1 ст.199 КК України).

Встановлено, що група осіб організували цех з незаконного виготовлення фальсифікованих тютюнових виробів з марками акцизного податку, збут яких здійснювався через мережу гуртової та роздрібної торгівлі в різних регіонах України.

Потужність виробництва складала близько 1,6 млн пачок цигарок на місяць, вартістю близько 60 млн грн.

У ході проведення 7 обшуків на території Львівської та Чернігівської областей вилучено: 505 мішків та 172 ємкості із тютюном, понад 134 тис пачок цигарок з надписами “Пріма Люкс” без марок акцизного податку, 359 тис використаних порожніх пачок вказаної марки, 194 тис пачок цигарок інших марок, обладнання для виготовлення цигарок, засоби мобільного зв’язку, банківські картки, флешносії, чорнові записи.

Вартість вилученого товару та обладнання становить близько 20 млн грн.

Тривають слідчі дії. Наразі вирішується питання про арешт майна, призначення судових експертиз у сфері інтелектуальної власності, повідомлення про підозру особам, причетним до цієї злочинної діяльності та обрання їм запобіжних заходів.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Львівської обласної прокуратури
   Новини по темі: Суспільство
Відділи управління освітою в ОТГ Львівщини мають бути створені до кінця року...
28-12-2020, 16:30  >>> 
Варто знати...
28-12-2020, 16:27  >>> 
Завдяки заходам, вжитим прокуратурою, до комунальної власності прийнято земельну ділянку вартістю майже 430 тис грн...
28-12-2020, 16:25  >>> 
Нові рахунки – уже на субсайті податкової!...
28-12-2020, 16:23  >>> 
Цигарок на 60 млн грн: припинено діяльність підпільного цеху з виготовлення фальсифікованих тютюнових виробі...
28-12-2020, 16:21  >>> 
Інтерв’ю з заступником начальника Головного управління ДПС у Львівській області з Василем Кресяком на тему: «Погашення заборгованостей фізичних та юридичних осіб з метою врегулювання податкового боргу»...
28-12-2020, 11:42  >>> 
Понад 988 мільйонів гривень єдиного внеску заборгували до соціальних фондів платники Львівщини...
28-12-2020, 11:39  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини неділі і ночі: на Софійську площу повернули капелюх, камери фотофіксації на трасі Київ-Чоп...
28-12-2020, 10:49  >>> 
Головні новини четверга і ночі: справа Татарова, маніпуляції в ОП...
25-12-2020, 10:12  >>> 
Головні новини вівторка і ночі: передріздвяні помилування Трампа, МЗС без Huawei...
23-12-2020, 08:52  >>> 
   ПолітикаПолітика
Силовики Лукашенка в 11-й раз затримали 63-річну активістку...
28-12-2020, 10:31  >>> 
Трамп нарешті підписав бюджет США на 2021 рік...
28-12-2020, 10:28  >>> 
Посол США в Росії відмовився робити щеплення російською "вакциною"...
28-12-2020, 03:34  >>> 
   Діловий світДіловий світ
У 2020-му SpaceX виконала 26 місій у космос, у майбутньому році Маск планує вже 48 запусків...
22-12-2020, 08:54  >>> 
Останній (26-й) запуск SpaceX у 2020 році заплановано на 18 грудня...
18-12-2020, 09:00  >>> 
Facebook звинуватив Apple у неконкурентній боротьбі...
17-12-2020, 00:59  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Відділи управління освітою в ОТГ Львівщини мають бути створені до кінця року...
28-12-2020, 16:30  >>> 
Варто знати...
28-12-2020, 16:27  >>> 
Завдяки заходам, вжитим прокуратурою, до комунальної власності прийнято земельну ділянку вартістю майже 430 тис грн...
28-12-2020, 16:25  >>> 
   ВладаВлада
Зеленський вимагає більше показових "посадок": Брав хабар – сядеш...
17-09-2020, 11:38  >>> 
Міський голова обговорив можливості реалізації спільних проектів із представниками Торгово-промислової палати Ізраїлю...
20-08-2020, 19:22  >>> 
Трамп зупинив пресконференцію через стрілянину поблизу Білого дому...
11-08-2020, 09:33  >>> 
   КультураКультура
Художниця Зоряна Павлишин представила свої полотна на колективній виставці “Різдвяні вечори в галереї “Глобус””...
27-12-2020, 02:04  >>> 
Епіфаній пояснив, чому ПЦУ хотіла зірку на ялинці, а не капелюх...
18-12-2020, 09:27  >>> 
Англійський письменник Джон Ле Карре помер...
14-12-2020, 08:21  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
18:12 Мережа молодіжних просторів ТВОРИ! прозвітувала про 2020 рік
18:10 IT Research 5.0: Львівський IT Кластер дослідив вплив пандемії на ІТ-індустрію міста
18:09 Із середи автобусний маршрут № 17 курсуватиме по вул. Шевченка
18:08 У Львові створюють штат садівників нового формату: місто шукає 6 спеціалістів
18:06 В мерії подякувати львівським плавцям, які стали майстрами спорту України
18:05 Ще троє львів'янок відзначили свої сто і більше років
16:49 Вчора у Львові троє людей отруїлись чадним газом
16:48 Завтра частина Франківського і Залізничного районів буде без водопостачання: на вул. С. Бандери перепідключатимуть новозбудований водопровід
16:44 В міській дитячій лікарні лікарі лапароскопічно видалили пухлину в 4-річної дитини
16:42 Завершився ІІ етап реконструкції вул. Шевченка: 30 грудня для проїзду відкриють ділянку від церкви св. Анни до вул. Я. Мудрого

   Анонси
Майже 1 048 млн. гривень рентної плати надійшло до бюджетів усіх рівнів від платників податків Львівщини...
15-10-2020, 14:15  >>> 
На Погулянці відбудеться концерт Назара Савка та тріо «Progressive Time»...
21-08-2020, 18:59  >>> 
До 29-ї річниці проголошення незалежності України у Стрийському парку відбудеться грандіозний Art&Agro-пікнік «НЕ ЗАЛЕЖУЙСЯ!»...
21-08-2020, 16:14  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования