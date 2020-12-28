Цигарок на 60 млн грн: припинено діяльність підпільного цеху з виготовлення фальсифікованих тютюнових виробі Суспільство | 28-12-2020, 16:21 0 49



За результатами заходів, вжитих Львівською обласною прокуратурою, слідчими Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області за оперативного супроводу УСР у Львівській області ДСР НП України, припинено діяльність підпільного цеху з виготовлення фальсифікованих тютюнових виробів (ч.1 ст.199 КК України).



Встановлено, що група осіб організували цех з незаконного виготовлення фальсифікованих тютюнових виробів з марками акцизного податку, збут яких здійснювався через мережу гуртової та роздрібної торгівлі в різних регіонах України.



Потужність виробництва складала близько 1,6 млн пачок цигарок на місяць, вартістю близько 60 млн грн.



У ході проведення 7 обшуків на території Львівської та Чернігівської областей вилучено: 505 мішків та 172 ємкості із тютюном, понад 134 тис пачок цигарок з надписами “Пріма Люкс” без марок акцизного податку, 359 тис використаних порожніх пачок вказаної марки, 194 тис пачок цигарок інших марок, обладнання для виготовлення цигарок, засоби мобільного зв’язку, банківські картки, флешносії, чорнові записи.



Вартість вилученого товару та обладнання становить близько 20 млн грн.



Тривають слідчі дії. Наразі вирішується питання про арешт майна, призначення судових експертиз у сфері інтелектуальної власності, повідомлення про підозру особам, причетним до цієї злочинної діяльності та обрання їм запобіжних заходів.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.



Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури