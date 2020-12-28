Нові рахунки – уже на субсайті податкової! Суспільство | 28-12-2020, 16:23 0 45



З 1 січня 2021 року для сплати податків діятимуть нові реквізити рахунків.



Починаючи з 01.01.2021 року податки, сплачені на рахунки, що діяли у 2020 році, не будуть зараховані, а повертатимуться платникам як нез’ясовані надходження.



Реквізити рахунків для сплати податків уже опубліковані на субсайті ГУ ДПС у Львівській області.