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Завдяки заходам, вжитим прокуратурою, до комунальної власності прийнято земельну ділянку вартістю майже 430 тис грн

Суспільство | 28-12-2020, 16:25Коментарів: 0 0 Переглядів: 91 91    


Городоцький районний суд задоволив позовну заяву Городоцької місцевої прокуратури про визнання нерухомого майна, а саме ангару, площею 511 кв. м у с.Лісновичі (Городоцький район), безхазяйним та передачу його у комунальну власність територіальної громади Речичанської сільради.


На цей час, рішення суду виконане, право власності на ангар, вартістю близько 430 тис грн, зареєстроване.


Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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