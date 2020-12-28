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Завдяки заходам, вжитим прокуратурою, до комунальної власності прийнято земельну ділянку вартістю майже 430 тис грн
|Суспільство | 28-12-2020, 16:25
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Городоцький районний суд задоволив позовну заяву Городоцької місцевої прокуратури про визнання нерухомого майна, а саме ангару, площею 511 кв. м у с.Лісновичі (Городоцький район), безхазяйним та передачу його у комунальну власність територіальної громади Речичанської сільради.
На цей час, рішення суду виконане, право власності на ангар, вартістю близько 430 тис грн, зареєстроване.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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