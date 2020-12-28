Завдяки заходам, вжитим прокуратурою, до комунальної власності прийнято земельну ділянку вартістю майже 430 тис грн Суспільство | 28-12-2020, 16:25 0 91



Городоцький районний суд задоволив позовну заяву Городоцької місцевої прокуратури про визнання нерухомого майна, а саме ангару, площею 511 кв. м у с.Лісновичі (Городоцький район), безхазяйним та передачу його у комунальну власність територіальної громади Речичанської сільради.





На цей час, рішення суду виконане, право власності на ангар, вартістю близько 430 тис грн, зареєстроване.





Пресслужба Львівської обласної прокуратури