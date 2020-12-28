Варто знати Суспільство | 28-12-2020, 16:27 0 54









Головне управління ДПС у Львівській області роз’яснює:



Ø що варто знати для отримання довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи)



Умови (підстави) отримання адміністративної послуги



Особа (юридична або фізична) не є резидентом та отримує доходи з джерелом їх походження з України.



Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них



Письмове звернення нерезидента або уповноваженої ним особи (довільної форми) (зразок), що має містити таку інформацію:



- відомості про нерезидента:



повна назва іноземної юридичної особи (прізвище, ім`я та по батькові (за наявності) фізичної особи, яка не є резидентом), що одержала дохід з джерелом його походження з України і звертається з проханням про видачу довідки;



ідентифікаційний код (номер) цієї іноземної юридичної особи (фізичної особи, яка не є резидентом) в країні резиденції (за наявності);



місцезнаходження (місце проживання) іноземної юридичної особи (фізичної особи, яка не є резидентом) в країні резиденції;



- відомості про джерело доходу:



повна назва (прізвище, ім'я та по батькові) резидента або постійного представництва нерезидента (податкового агента), що здійснив на користь нерезидента виплату доходів з джерелом їх походження з України;



код платника податку за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків зазначеного резидента або постійного представництва нерезидента (податкового агента);



місцезнаходження юридичної особи (місце проживання) зазначеного резидента або постійного представництва нерезидента (податкового агента);



період, у якому виплачувався дохід;



вид доходу;



сума доходу;



сума сплаченого в Україні податку.



Звернення має бути подане українською мовою або іноземною мовою разом з офіційним перекладом українською мовою.









Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуг



Звернення подається до головного управління ДПС за місцезнаходженням (місцем проживання) резидента або постійного представництва нерезидента, що здійснює на користь нерезидента будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України в один із таких способів:



ü поштою;

ü через державні податкові інспекції, утворені у складі Головного управління ДПС.



Строк надання адміністративної послуги





Термін видачі довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) становить 5 робочих днів





Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Надання нерезидентом у своєму письмовому зверненні недостовірної інформації.

Способи отримання результату









Поштою або безпосередньо в державній податковій інспекції.