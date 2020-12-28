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Відділи управління освітою в ОТГ Львівщини мають бути створені до кінця року

Суспільство | 28-12-2020, 16:30Коментарів: 0 0 Переглядів: 116 116    


До 1 січня в усіх об’єднаних територіальних громадах області мають бути створені структурні підрозділи відділу освіти або відділи освіти для того, щоб повноцінно запустити порядок фінансування освітніх закладів громад.

Про це йшлося сьогодні, 28 грудня, під час наради щодо проблемних питань створення відділів освіти в територіальних громадах Львівщини.

Як пояснила голова постійної комісії освіти, науки та інновацій обласної ради Іванна Герус, складна ситуація склалася через те, що після проведення реформи децентралізації управління освітою в ОТГ здійснюється за новими принципами.

«Відповідно до нового законодавства лише новостворені відділи освіти зможуть отримати фінансування для забезпечення потреб галузі освіти на територіях. Маємо до 1 січня створити відповідні відділи освіти на територіях, щоб забезпечити роботу дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти», - зазначила Іванна Герус.

Під час наради також представники департаменту освіти і науки ЛОДА звернулись з проханням до керівників ОТГ не ліквідовувати Центри професійного розвитку та заклади позашкілля, оскільки такі випадки уже зафіксовані на деяких територіях. «Ми розуміємо, що забезпечення таких установ залежить від платоспроможності самих територій, однак ми пропонуємо можливо винаймати такі послуги в інших громад, тобто кооперуватися, щоб забезпечити професійний розвиток педагогічних працівників», - наголосила начальник відділу дошкільної, загальної середньої освіти та позашкільної роботи Ірина Сислюк.

Також, за її словами, слід зберегти мережу позашкільних закладів для того, аби діти мали можливість займатися улюбленими справами в позашкільний час.

В свою чергу директор департаменту освіти і науки ЛОДА Олег Паска зауважив, що департамент готовий надавати необхідні роз’яснення новопризначеним керівникам відділів освіти для синхронізування усіх освітніх процесів.
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