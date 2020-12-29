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Чоловік хотів вивезти із ОРДЛО 150 тисяч доларів
|Суспільство | 29-12-2020, 01:49
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|Житель тимчасово непідконтрольного уряду міста Красний Луч намагався провезти через КПВВ "Станиця Луганська" понад 4 мільйони гривень.
Джерело: повідомлення штабу ООС
Деталі: Під час огляду особистих речей у чоловіка виявили 150 тисяч доларів, що складає 4,2 мільйони гривень.
Водночас, вивозити із ОРДЛО можна не більше 50 тисяч гривень. Стосовно чоловіка вже склали протокол щодо адмінпорушення. Гроші ж передали на зберігання у відділення банку до рішення суду.
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