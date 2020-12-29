Чоловік хотів вивезти із ОРДЛО 150 тисяч доларів Суспільство | 29-12-2020, 01:49 0 175 Житель тимчасово непідконтрольного уряду міста Красний Луч намагався провезти через КПВВ "Станиця Луганська" понад 4 мільйони гривень.



Джерело: повідомлення штабу ООС



Деталі: Під час огляду особистих речей у чоловіка виявили 150 тисяч доларів, що складає 4,2 мільйони гривень.



Водночас, вивозити із ОРДЛО можна не більше 50 тисяч гривень. Стосовно чоловіка вже склали протокол щодо адмінпорушення. Гроші ж передали на зберігання у відділення банку до рішення суду.