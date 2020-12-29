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Підвищення тарифів не вплине на отримувачів субсидій – Мінсоцполітики

Суспільство | 29-12-2020, 01:50Коментарів: 0 0 Переглядів: 163 163    
У Міністерстві соціальної політики запевняють, що отримувачі субсидій не відчують підвищення тарифів, оскільки розмір допомоги буде збільшений.

Джерело: Мінсоцполітики у facebook

Дослівно: "При діючій системі надання субсидії всі 3.1 млн домогосподарств, які отримують субсидію, жодним чином не відчують підвищення тарифів, оскільки це покриється збільшеним розміром субсидії".

Деталі: У відомстві заявили, що ті домогосподарства, які раніше не користувались субсидіями, але їм складно оплачувати житлово-комунальні послуги, можуть звернутись за оформленням допомоги, додавши, що це можна зробити онлайн або відправивши відповідні декларацію до органу соцзахисту населення.

Нагадаємо:

Кабмін скасував пільговий тариф на електроенергію в 90 коп/КВт.год для населення на перші 100 кВт.год та встановив з 1 січня 2021 року фіксовану ціну для побутових споживачів на рівні 1,68 грн/кВт.год.
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