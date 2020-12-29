У Києві очікується туман і сильний вітер Суспільство | 29-12-2020, 10:29 0 117 У вівторок у Києві очікується туман, що може привести до ускладнень в русі транспорту.



Джерело: КМДА



Дослівно: "Вночі та вранці 29 грудня у столиці очікується туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий), пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с".