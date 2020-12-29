За добу від коронавірусу одужали більше 16 тисяч українців, захворіли 6 988 Суспільство | 29-12-2020, 10:30 0 73 За минулу добу в Україні зафіксовано 6 988 нових випадків захворювання на коронавірус, одужали - 16 106 осіб, померли 232 людини.



Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook



Пряма мова: "6 988 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 29 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 324 дитини та 337 медпрацівників".





Деталі: За минулу добу госпіталізовано – 1 298 осіб, летальних випадків – 232, одужало – 16 106 осіб.



За добу провели тестувань – 43 585 (зокрема методом ПЛР – 25 965, методом ІФА – 17 620).



Усього за час пандемії захворіло – 1 037 362 особи, одужало – 681 835 осіб, летальних випадків – 18 081;



Проведено ПЛР-тестувань – 5 511 179.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (953), Одеській (729), Полтавській (644), Львівській (555) та Запорізькій (514) областях.