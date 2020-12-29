Варто знати Суспільство | 29-12-2020, 13:06 0 63



Головне управління ДПС у Львівській області роз’яснює:



Ø що варто знати для отримання довідки про сплату податкових зобов’язань платником податку – резидентом, який виїжджає за кордон на постійне місце проживання, та про відсутність податкових зобов’язань.









Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них









Заява за встановленою формою.



Декларації про майновий стан і доходи за три останні звітні податкові періоди (у разі наявності невиконаного обов’язку з подання) та за звітний період поточного року (з початку поточного року до строку, на який припадає день подання такої декларації).









Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги









Заява та декларація про майновий стан і доходи подаються до Головного управління ДПС за місцем податкового обліку (місцем проживання).



Заява може бути подана в один із таких способів:



ü поштою;



ü через державні податкові інспекції;



ü засобами інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кабінет» (сервіс «Листування»).









Строк надання адміністративної послуги









Термін видачі довідки про сплату податкових зобов’язань платником податку – резидентом, який виїжджає за кордон на постійне місце проживання, та про відсутність податкових зобов’язань становить 30 календарних днів.









Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги









Наявність несплачених податкових зобов’язань.









Способи отримання результату









Безпосередньо в державній податковій інспекції, через яку подано заяву.