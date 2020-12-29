Євро та долари: на західному держрубежі двоє мандрівників хотіли «без проблем» перетнути кордон Суспільство | 29-12-2020, 13:10 0 100

Натомість одному з хабародавців суд вже призначив покарання.





Учора в пункті пропуску «Краківець» громадянин Молдови за безперешкодний пропуск через держрубіж пропонував інспектору прикордонного контролю 200 євро неправомірної вигоди. Прикордонники іноземця в Україну не пропустили та проінформували Нацполіцію щодо можливих ознак злочину, передбаченого ч. 1 ст. 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».



Крім цього, стосовно водія, який нещодавно також у «Краківці» 100 американських доларів хабаря, днями Яворівський райсуд Львівської області призначив покарання у вигляді штрафу 17 тис. грн.



Прикордонне відомство України вкотре звертається до усіх громадян, які перетинають державний кордон – не порушуйте чинного законодавства України та не намагайтеся втягнути у протиправну діяльність співробітників Державної прикордонної служби.



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