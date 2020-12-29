Понад 197 мільйонів гривень погашено податкових боргів живими коштами на Львівщині Суспільство | 29-12-2020, 13:12 0 116



Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області, з метою забезпечення скорочення податкового боргу податковими органами області з початку року вжито ряд заходів, в тому числі:



- описано майна в податкову заставу на суму 366,0 млн гривень;



- направлено 736 позовів до суду щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок готівкових (безготівкових коштів) на суму понад 445 млн гривень;



- стягнуто коштів в погашення податкового боргу з банківських рахунків понад 61 млн гривень;



- направлено 10 позовів до суду щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок заставленого майна боржника на суму 1,7 млн гривень.



В результаті цих та інших заходів протягом січня-листопада 2020 року погашення податкового боргу живими коштами склало понад 197 млн грн (стягнення грошових коштів інкасовими дорученнями, реалізація майна боржників за рішенням судів, сплата розстрочених податків та самостійне погашення боргу, інше).









