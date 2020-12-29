Прокуратура відстояла в суді повернення державі земельної ділянки вартістю понад 5,5 млн грн Суспільство | 29-12-2020, 13:13 0 103



Господарський суд Львівської області задоволив позовну заяву органів прокуратури Львівщини до одного з ТзОВ Перемишлянського району щодо повернення земельної ділянки, розташованої за межами населених пунктів Липовецької сільської ради (Перемишлянський район).



Встановлено, що ділянка площею понад 7 га вартістю більше 5,5 млн грн на підставі договору оренди перебувала в користуванні товариства для розробки кар’єру. Проте у 2019 році дозвіл на користування надрами було скасовано у судовому порядку, що і стало підставою для втручання відомства.



Після набрання судовим рішенням законної сили органи прокуратури забезпечуватимуть його реальне виконання.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури