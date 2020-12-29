|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Прокуратура відстояла в суді повернення державі земельної ділянки вартістю понад 5,5 млн грн
|Суспільство | 29-12-2020, 13:13
| 0 103
|
Господарський суд Львівської області задоволив позовну заяву органів прокуратури Львівщини до одного з ТзОВ Перемишлянського району щодо повернення земельної ділянки, розташованої за межами населених пунктів Липовецької сільської ради (Перемишлянський район).
Встановлено, що ділянка площею понад 7 га вартістю більше 5,5 млн грн на підставі договору оренди перебувала в користуванні товариства для розробки кар’єру. Проте у 2019 році дозвіл на користування надрами було скасовано у судовому порядку, що і стало підставою для втручання відомства.
Після набрання судовим рішенням законної сили органи прокуратури забезпечуватимуть його реальне виконання.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
|
|