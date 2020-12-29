Нагороди лісівникам Львівщини під новорічну ялинку Суспільство | 29-12-2020, 15:06 0 70



Сьогодні, 29 грудня, відповідно до Указів Президента України заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Юрій Бучко вручив державні нагороди лісівникам Львівщини.

Відтак, за вагомий особистий внесок у розвиток лісового господарства України, відновлення та збереження державного лісового фонду, відповідно до Указу Президента України №397/2020 Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня працівника лісу вручено нагороду «ЗАСЛУЖЕНИЙ ЛІСІВНИК УКРАЇНИ» ГРОМЯКУ Юрію Орестовичу — головному інженерові Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства та нагороду «ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРИРОДООХОРОНЕЦЬ УКРАЇНИ» БУРМАСУ Василю Романовичу — начальникові відділу Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Відзнаку «ЗАСЛУЖЕНИЙ ЛІСІВНИК УКРАЇНИ» згідно Указу Президента України №254/2020 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України» вручено ЯСІНОВСЬКОМУ Івану Андрійовичу - директорові державного спеціалізованого лісозахисного підприємства "Львівлісозахист".

Юрій Бучко подякував лісівникам за нелегку роботу на благо та розвиток лісового господарства області, відзначив важливість функціонування сучасного лісорозсадницького комплексу у Брюховичах, і що попри те, що роботи є багато, увага лісівників також приділяється і іншим питанням, зокрема роботі з учнівською молоддю.

Анатолій Дейнека висловив слова подяки голові Львівської обласної державної адміністрації Максиму Козицькому за підтримку і розуміння праці лісівників, а також висловив сподівання на майбутню плідну співпрацю.

Після вручення державних нагород начальник Львівського ОУЛМГ Анатолій Дейнека провів чергове засідання колегії.

Розглянуто питання результатів роботи з внутрішнього аудиту на підприємствах Львівського ОУЛМГ, стану проведення робіт з інвентаризації земель лісогосподарського призначення та використання лісосировинних ресурсів.

Зокрема, відзначено що у 2021 році заплановано проведення внутрішніх аудитів у ДП «Буський лісгосп», ДП «Радехівське ЛМГ», ДП «Старосамбірське ЛМГ», ДП «Львівський лісгосп».

Зобов’язано директорів державних лісогосподарських підприємств вжити заходів щодо продовження виготовлення правовстановчих документів на земельні ділянки, які на даний час є несформованими. Також рекомендовано закріпленим спеціалістам підприємств проводити моніторинг публічної кадастрової карти області, щоб володіти інформацією та своєчасно реагувати на внесені зміни.

Голова колегії зобов’язав керівників підприємств опрацювати питання ефективного використання лісових ресурсів на підприємствах, активізувати рейдову роботу по охороні лісових насаджень у період ялинкової кампанії та охороні мисливської фауни від браконьєрства.

