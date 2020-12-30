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На Волині прикордонникам вручили ключі від квартир та відкрили реконструйований підрозділ

Суспільство | 29-12-2020, 22:33Коментарів: 0 0 Переглядів: 136 136    

В переддень Нового року 13 прикордонних родин із Луцька отримали ключі від нових осель.

Вручити ключі від квартир та привітати охоронців кордону прибув перший заступник Голови Держприкордонслужби Володимир Нікіфоренко. Він зазначив, що соціальний захист військовослужбовців та їх сімей є і залишається пріоритетом Державної прикордонної служби України. А завдяки підтримці керівництва держави проводиться системна робота над розв’язанням питань забезпечення особового складу житлом.

«Соціальне питання постійно стоїть на порядку денному для нас. Не тільки придбання гелікоптерів, катерів і кораблів, не тільки інженерне облаштування державного кордону, а й забезпечення військовослужбовців житлом є пріоритетом. Прикордонники щоденно захищають державний кордон, боронять Україну та повинні мати гідні умови проживання», – наголосив Володимир Нікіфоренко, вітаючи новоселів.

Він додав, що до кінця року ще 250 сімей прикордонників з різних куточків нашої країни одержать грошові компенсації за неотримане житло.

Загалом у багатоповерховому будинку, відповідно до інвестиційного договору будівництва, для прикордонників виділено одно-, дво- та трикімнатні квартири загальною площею майже 930 м². Десять сімей отримали житло для постійного проживання, ще троє – службові квартири.

«Для нашої сім'ї сьогодні надзвичайний день. Це такий довгоочікуваний, передноворічний подарунок», – не стримуючи емоцій поділилася враженнями Юлія – дружина прикордонника Луцького загону.

Також сьогодні відкрили оновлений відділ прикордонної служби «Світязь» Луцького загону. Його реконструкція і облаштування велися протягом 2020 року. Варто зазначити, що під час робіт, до яких долучилися і місцеві органи влади, до ладу приведено адміністративну будівлю, бокс для автомобільної техніки та споруди господарчого призначення. Виконано роботи по прокладанню всіх комунікацій, утеплено фасад відділу. Наразі підрозділ відповідає всім стандартам сучасного прикордонного менеджменту, а його інфраструктура та технічне забезпечення дозволить якісно виконувати завдання з охорони державного кордону.

Перший заступник Голови Держприкордонслужби ще раз акцентував увагу на тому, що найголовнішим надбанням відомства залишаються люди, їх соціальні гарантії та належні умови для несення служби.

«Ми продовжуємо розвиватись і рухатись вперед, і це якраз доказ нашої наполегливої праці, і дуже приємно, що ця праця відбувається спільно з місцевими органами влади, спільно з громадою, спільно з усім нашим українським суспільством, і коли ми спільно щось робимо, то це приносить такі чудові результати», – констатував Володимир Нікіфоренко.

Голова Шацької об'єднаної територіальної громади Сергій Карпук зазначив, що прикордонники є частиною громади.

«Вони не тільки виконують свій військовий обов'язок, несуть службу на наших теренах, а є й невід'ємною ланкою, яка підтримує життєдіяльність нашої громади», – сказав він.

Прикордонники відділу «Світязь» охороняють кордон з Польщею та Білоруссю загальною протяжністю майже 90 кілометрів. В підрозділі проходить службу понад 200 військовослужбовців, серед яких більше 50 є учасниками бойових дій, котрі боронили Україну на сході.
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