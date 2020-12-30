|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
В останні дні грудня Україну накриє туман і сильний вітер
|Суспільство | 30-12-2020, 09:00
| 0 83
|
|Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про несприятливі погодні умови 30 грудня.
Джерело: сайт ДСНС
Дослівно: "30 грудня в Україні утримаються пориви вітру 15-20 м/с, у Карпатах 25-30 м/с та тумани, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)".
Деталі: На Київщині та у столиці 30 грудня – пориви вітру 15-18 м/с та тумани, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).
Рятувальники зазначають, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.
|
|