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НА БЕРЕЗІ ТИСИ ПРИКОРДОННИКИ ВИЯВИЛИ ПАКУНКИ З СИГАРЕТАМИ

Суспільство | 30-12-2020, 09:05Коментарів: 0 0 Переглядів: 75 75    


Учора ввечері на Закарпатті прикордонники відділення «Великий Бичків» Мукачівського загону не допустили незаконного переміщення через кордон 12 пакунків сигарет.

У ході реалізації інформації, що надійшла від офіцерів оперативно-розшукового відділу, прикордонний наряд помітив невідомих, які несли у бік кордону пакунки обгорнуті у чорний поліетилен. Зловмисники намагалися переправити через річку Тиса, якою проходить кордон з Румунією, 5800 пачок безакцизних тютюнових виробів. Помітивши військовослужбовців, контрабандисти покидали свої ноші та втекли.

Тютюнові вироби доставили до прикордонного підрозділу, згодом їх передадуть співробітникам ДФС. Щодо виявлення ознак злочину передбаченого ст.204 ККУ "Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів", направлено повідомлення до Закарпатської обласної прокуратури та Головного управління ДФС у Закарпатській області.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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