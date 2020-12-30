За останню добу проведено 1883 ПЛР-тестів, з яких 363 — позитивні Суспільство | 30-12-2020, 09:09 0 88 Як повідомила заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна, станом на ранок 30 грудня у Львові та на Львівщині підтверджено 60923 випадки інфікування коронавірусом, з них 1751 — летальних. За вчорашню добу лабораторні центри провели 1883 ПЛР-тестів. Відтак, 363 — позитивні, серед них львів`ян — 265.



Загалом коронавірусну інфекцію виявлено — у 60923 осіб, 1751 людина померла. 46097 пацієнтів одужало. По місту за цей період Covid-19 підтвердили у 28253 осіб, з яких 20985 вже одужало і летальних випадків — 784.



За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1751 ПЛР-тестів, з них 363 — позитивні. Серед них львів`ян — 265. Залишку проб у холодильнику нема.



У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 80 пацієнтів, у 1-ій міській клінічній лікарні - 58 пацієнтів, у лікарні швидкої медичної допомоги — 208 пацієнтів, у 5-тій міській клінічній лікарні - 78 пацієнтів, у 4-тій міській лікарні - 2 пацієнти, у пологовому — 7 пацієнтів. Загалом в стаціонарах перебуває 433 особи: 335 з них мають Covid-19, 30 — у реанімації, 12 людей підключено до апаратів ШВЛ. За останню добу до медзакладів поступило 42 особи, виписано — 40.



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