ЛК АТП № 1 підготувало графіки руху автобусів на Новий рік і Різдво Суспільство | 30-12-2020, 14:46 0 53 Львівське комунальне автотранспортне підприємство № 1, підготувало графік руху автобусів на Новий рік — 1 січня, і Різдво — 7 січня. У ці дні три маршрути не курсуватимуть, а всі інші працюватимуть за графіком вихідного дня.



Зокрема, 1 і 7 січня маршрути 1А, 2А, 45 не курсуватимуть.



Маршрут 8А курсуватиме за графіком вихідного дня.



Натомість маршрути 3А, 9, 10, 16, 18, 19, 20, 29, 32, 37, 46, 47А, 52 курсуватимуть за спеціальними графіками.



Також за графіком вихідного дня працюватимуть приватні перевізники.



Детальніше про графіки руху автобусів ЛК АТП № 1 тут https://atp1.lviv.ua/misto/rozklad-ruhu-avtobusiv-na-novyj-rik-ta-rizdvo







Львівська міська рада: https://city-adm.lviv.ua/news/city/transport/283439-lk-atp-1-pidhotuvalo-hrafiky-rukhu-avtobusiv-na-novyi-rik-i-rizdvo