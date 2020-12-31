Крадіжки косметики, парфумів та алкоголю: жителька Жовкви отримала вирок Суспільство | 30-12-2020, 16:58 0 177

Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 28-річної жительки Жовкви, яку обвинувачували у крадіжках (ч.2 ст.15 – ч.2 ст.185, ч.2 ст.185 КК України).



Встановлено, що впродовж жовтня 2019 – жовтня 2020 року жінка 7 разів здійснювала крадіжки жіночої косметики, парфумів та алкогольних напоїв з магазинів у Шевченківському районі Львова (у районах вулиць Мазепи, Чорновола, Б.Хмельницького) на загальну суму 6000 грн. Викрадене майно засуджена використовувала для власних потреб, а також перепродавала на ринках.



Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Львівської місцевої прокуратури №2, визнав підсудну винною та призначив покарання – 3 роки та 2 місяці позбавлення волі.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури