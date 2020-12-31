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Від коронавірусу за добу у світі померло рекордне число хворих

Суспільство | 31-12-2020, 08:06Коментарів: 0 0 Переглядів: 165 165    
Станом на 29 грудня в світі за добу діагностували понад 700 тисяч нових заражень COVID-19. Померло за останню добу рекордні 14 744 ковід-хворих.
Від коронавірусу за добу у світі померло рекордне число хворих

Джерело: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Worldometers

Деталі: У світі виявили 718 914 нових випадків зараження коронавірусом, зокрема, 253 708 нових хворих зафіксовано в країнах Європи.

У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Великобританія, Франція, Німеччина, Чехія та Україна, яка займає 10-ту позицію. У відповідному світовому антирейтингу Україна на 19-му місці.


Статистика за 29 грудня
Наразі всього в світі діагностовано 83 мільйони випадків зараження коронавірусом, 58 мільйонів хворих вилікувалися, 1 812 046 пацієнтів з COVID-19 померло.

Продовжують боротися з хворобою понад 22 мільйони людей.

Довідка: Наприкінці 2020 року у Великій Британії виявили новий штам коронавірусу, який назвали VOC 202012/01.

За даними досліджень, він на 50-74% заразніший за вірус SARS-CoV-2, який спричиняє хворобу COVID-19.

VOC 202012/01 виявили вже в близько десять країнах, переважно в Європі.
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