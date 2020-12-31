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Сергій Дейнеко: До Нового року 200 мільйонів гривень на власне житло отримали 250 сімей прикордонників

Суспільство | 31-12-2020, 10:19Коментарів: 0 0 Переглядів: 118 118    

У Держприкордонслужбі з’явилася чудова новорічна традиція. Уже другий рік поспіль, «під ялинку», родини охоронців кордону отримують кошти, за які зможуть придбати власне житло.

Соціальний добробут прикордонників для керівництва Служби залишається пріоритетним питанням. Аби на належному рівні його забезпечити, задіюють всі можливі механізми. Оскільки зведення будинків – це, як правило, доволі тривалий процес, Держприкордонслужба знайшла альтернативу. Це – грошова компенсація за житло.

«Вкрай приємно, коли успішно вирішується житлове питання для охоронців кордону, які самовіддано захищають нашу з вами країну. До Нового року нам вдалося виділити 200 мільйонів гривень, за які 250 родин прикордонників зможуть придбати омріяні квадратні метри. Це по суті грошова компенсація. Я радий повідомити, що кошти вже на їхніх особистих рахунках. А ми й надалі будемо робити все, аби гарантувати нашим військовослужбовцям гідний соціальний захист», – зазначив Голова Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко.

Нагадаємо, минулого року доля усміхнулась 99 прикордонним родинам, котрі перебували на квартирному обліку. Тоді на компенсацію спрямували 112 мільйонів гривень.

Цьогоріч компенсацію виплатили черговикам з усіх ділянок кордону. Серед них діючі охоронці рубежу та 45 сімей прикордонників запасу.

Пріоритет надавався регіонам, де будівництво житла для персоналу Служби вже довгий час не велося, а також органам, які беруть участь в операції Об’єднаних сил. Зокрема, кошти отримали майже пів сотні сімей прикордонників, які служать у Донецькій та Луганській областях.

Сума виплати не залежить від звань чи посад отримувачів, але від кількості членів сім'ї та населеного пункту, де вони перебувають на черзі. Порядок визначення розміру і механізм виплати грошової компенсації визначені Постановою КМУ від 2 вересня 2015 року № 728 про «Деякі питання забезпечення житлом військовослужбовців та інших громадян».

Інший приємний бонус – завдяки отриманню цьогорічної компенсації, 65 сімей прикордонників зможуть отримати службове житло, яке незабаром звільнять родини, котрі наразі проживають у відомчому житловому фонді.

Окремо відмітимо, у 2021 році для розширення фонду службового житла Держприкордонслужби бюджетом передбачено 200 млн грн.
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