(ВІДЕО) Державна прикордонна служба України стала переможцем у номінації GovHelp премії Ukraine Tourism Awards 2020 Суспільство | 31-12-2020, 14:17 0 72 https://www.youtube.com/watch?v=rIal0ujqLg4&feature=youtu.be





Днями відбулася онлайн-церемонія нагородження переможців премії.



Організатором Ukraine Tourism Awards 2020 є Київська туристична асоціація, яка цього року об’єдналась з всеукраїнською спілкою Visit Ukraine та за підтримки Ukrainian Hotel & Resort Association і Державного агентства розвитку туризму трансформувала захід.



Всього у номінації GovHelp було представлено 8 організацій та державних структур. Крім Держприкордонслужби це були: Міністерство культури та інформаційної політики України (МКІП), Державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України», Акціонерне товариство «Українська залізниця», Міністерство інфраструктури України, Український культурний фонд, Міністерство закордонних справ України, Міжнародний аеропорт Бориспіль.



Це ті організації, державні установи, які допомагали під час коронакризи туристичному бізнесу, - заявив, оголошуючи переможців номінації Голова правління індустрії гостинності України Олександр Лієв. Він відзначив, що під час голосування на сайті більшість людей віддали голоси за Державну прикордонну службу України.



Загалом до голосування було представлено 12 номінацій. Переможців визначали за підсумками народного голосування та голосів фахового журі.



Переможці отримали пам’ятні статуетки та подарунки від партнерів заходу.



Використане відео з youtube-каналу VISIT UKRAINE