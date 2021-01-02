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Столична поліція затримала іноземця із партією кокаїну на 2,5 млн
|Суспільство | 01-01-2021, 11:44
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|У Києві правоохоронці затримали іноземця із партією кокаїну, який, за цінами "чорного" ринку, коштує близько 2,5 мільйонів гривень.
Джерело: відділ комунікації поліції Києва
Деталі: Патрульні разом із працівниками одного із управлінь поліції Києва зупинили автомобіль з іноземними номерами.
Під час проведення огляду в салоні було виявлено пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору, схожою на кокаїн.
Зазначається, що 48-річний громадянин іншої держави віз до столиці 300 грамів кокаїну для подальшого збуту
Затриманому загрожує до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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