Столична поліція затримала іноземця із партією кокаїну на 2,5 млн Суспільство | 01-01-2021, 11:44 0 134 У Києві правоохоронці затримали іноземця із партією кокаїну, який, за цінами "чорного" ринку, коштує близько 2,5 мільйонів гривень.



Джерело: відділ комунікації поліції Києва



Деталі: Патрульні разом із працівниками одного із управлінь поліції Києва зупинили автомобіль з іноземними номерами.





Під час проведення огляду в салоні було виявлено пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору, схожою на кокаїн.



Зазначається, що 48-річний громадянин іншої держави віз до столиці 300 грамів кокаїну для подальшого збуту





Затриманому загрожує до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.