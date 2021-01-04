Окупанти вели обстріли з великокаліберних кулеметів та протитанкових гранатометів – ООС Суспільство | 04-01-2021, 10:27 0 106 Російсько-окупаційні війська на Донбасі минулої доби здійснили сім порушень перемир'я.



Джерело: штаб ООС



Дослівно: "Протягом минулої доби, 3 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.



Більшість із них ворог здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Так, поблизу населених пунктів Мар’їнка, Лебединське та Красногорівка противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Біля Лебединського, Пісків та Мар’їнки – з великокаліберних кулеметів, а неподалік Водяного, що на Приазов’ї – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.



У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Південного російсько-окупаційні війська вели вогонь в бік українських позицій з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а біля Світлодарська – з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.



Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.



Серед наших воїнів бойових втрат і поранень не було".



Деталі: Від початку доби на Донбасі поки без обстрілів.