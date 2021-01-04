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Українців попередили про небезпечний туман
|Суспільство | 04-01-2021, 10:32
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|Рятувальники Держслужби з надзвичайних ситуацій попереджають про туман, який буде майже по всій Україні.
Джерело: сайт ДСНС із посиланням на дані Укргідрометцентру
Деталі: Повідомляється, що через це природне явище 4 січня в Україні, крім північних областей, видимість становитиме 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).
У службі зазначають, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.
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