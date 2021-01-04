Українців попередили про небезпечний туман Суспільство | 04-01-2021, 10:32 0 85 Рятувальники Держслужби з надзвичайних ситуацій попереджають про туман, який буде майже по всій Україні.



Джерело: сайт ДСНС із посиланням на дані Укргідрометцентру



Деталі: Повідомляється, що через це природне явище 4 січня в Україні, крім північних областей, видимість становитиме 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).



У службі зазначають, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.