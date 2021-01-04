Податки та єдиний внесок з 1 січня - на нові рахунки Суспільство | 04-01-2021, 12:01 0 69

Об’єднання територіальних громад призвело до значного зменшення кількості рахунків для сплати податків та зборів.

Так для платників податків міста Львова (Львівського району) рахунки не розподілятимуться по районах міста.

А по єдиному внеску для платників Львівщини є лише 4 рахунки відповідно за кодами класифікації доходів бюджету. Так, наприклад, для сплати єдиного внеску ФОП за себе запроваджено єдиний рахунок для усіх ФОП Львівської області.

Усі нові рахунки тут: https://lv.tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/