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| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
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| Газета №35 (55) / 2014
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Податки та єдиний внесок з 1 січня - на нові рахунки
|Суспільство | 04-01-2021, 12:01
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Об’єднання територіальних громад призвело до значного зменшення кількості рахунків для сплати податків та зборів.
Так для платників податків міста Львова (Львівського району) рахунки не розподілятимуться по районах міста.
А по єдиному внеску для платників Львівщини є лише 4 рахунки відповідно за кодами класифікації доходів бюджету. Так, наприклад, для сплати єдиного внеску ФОП за себе запроваджено єдиний рахунок для усіх ФОП Львівської області.
Усі нові рахунки тут: https://lv.tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/
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