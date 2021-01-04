Завдяки прокуратурі на користь громади Львова стягнуто понад 827 тис грн Суспільство | 04-01-2021, 13:38 0 82



Постановою Західного апеляційного Господарського суду скасовано рішення Господарського суду Львівської області та прийнято нове рішення, яким повністю задоволено позовну заяву органів прокуратури Львівщини до одного з ТзОВ Львова про стягнення коштів за користування земельною ділянкою у Шевченківському районі без оформлення правовстановлюючих документів.



Прокуратурою встановлено, що попри розташування на спірній території об’єктів нерухомості, що належать на праві власності відповідачу, договір оренди на користування цією земельною ділянкою не укладений, документи на право користування землею відсутні і кошти за використання землі до бюджету не сплачувалися.



Суд першої інстанції незаконно відмовив у задоволенні позовних вимог прокурора. Відтак в апеляційному порядку було доведено правильність висновків та розрахунків прокуратури: суд постановив стягнути понад 827 тис грн за користування земельною ділянкою площею майже 1 га.



Рішення уже набрало законної сили.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури