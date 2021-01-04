|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Майже 20 мільйонів гривень застосовано штрафних санкцій до суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з підакцизною продукцією
|Суспільство | 04-01-2021, 13:44
| 0 80
|
За результатами проведених перевірок податковими органами Львівщини діяльності суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з підакцизною продукцією, застосовано штрафних (фінансових) санкцій на майже 20 млн гривень протягом січня-листопада 2020 року. Про це повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області.
|
|