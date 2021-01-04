Майже 20 мільйонів гривень застосовано штрафних санкцій до суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з підакцизною продукцією Суспільство | 04-01-2021, 13:44 0 80



За результатами проведених перевірок податковими органами Львівщини діяльності суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з підакцизною продукцією, застосовано штрафних (фінансових) санкцій на майже 20 млн гривень протягом січня-листопада 2020 року. Про це повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області.





